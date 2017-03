El Inmujeres tamaulipeco, de compras

La página electrónica Hoy Tamaulipas, recientemente publicó una declaración de Alma Laura Amparán presidenta de Altamira. Lo expresado por la alcaldesa es digno del lenguaje cantinflesco. Al parecer, un reportero la interrogó sobre si harán lo mismo que el Ayuntamiento maderense, quien sí denunció penalmente a funcionarios de la administración anterior por presuntos desvíos de recursos.

Aquí lo dicho por Alma Laura:

Ahorita, no quiero decirle, no quie… todo lo que se hizo, … está… este… en la Auditoría Superior, verdad? pero nosotros … lo que es… o que tenga que ser… o que sea responsable tiene que… pues responder a ello ¿verdad? en todo lo que se tenga… las observaciones pues se les va a dar seguimiento. Nosotros no vamos a ser cómplices de nadie ¿verdad? Absolutamente… el que tenga que… y si tienen algo que… tienen que responder… esto es por la ciudadanía.

